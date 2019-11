LA DENUNCIA - Passeggeri diretti a Catania da PerugiA lasciati in balia a loro stessi

Volo cancellato per catania. Passeggeri lasciati in balia a loro stessi. La compagnia responsabile del disagio, la Ryanair, non da nessuna risposta valida per la soluzione alternativa , se ne sta lavando le mani.

Il fatto è avvenuta nella giornata di ieri. La denuncia di un passeggero è arrivata direttamente alla redazione di Perugiatoday.it. Non si conosce al momento la soluzione alternativa predisposta da Ryanair.