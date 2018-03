Parcheggio selvaggio: questo succede tutti i giorni in via Fratelli Cairoli a Ferro di Cavallo

Mancanza di senso civico, pericolo per i pedoni e le altre auto che circolano normalmente, questo succede tutti i giorni in via Fratelli Cairoli a Ferro di Cavallo proprio difronte agli uffici della Campus, strada già di per se caotica visto la larghezza insufficiente della strada e dei marciapiedi. Auto in contromano e parcheggiate ovunque che impediscono la corretta circolazione e sono causa di incidenti soprattutto all’incrocio con la strada che porta al percorso verde. E in questo caos, come al solito, nessuno che controlla e faccia rispettare l’ordine. Una vera e propria odissea per chi cerca di rispettare le basilari regole del codice stradale e della convivenza civile che come al solito non valgono per tutti.