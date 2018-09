Paolo Bielli vs The antique

Opening and Performance

Sabato 15 settembre 2018 ore 18.30



Evento patrocinato dal Comune di Todi.

TOWER-GALLERY Diego Costantini





Sede: Torre Caetani 1244 Antica Porta d'ingresso della città di Todi davanti al Tempio della Consolazione, il più importante del Rinascimento Italiano.



Come il cavallo di Troia approda a sorpresa cosí la mostra retrospettiva dell'artista Romano Paolo Bielli approda a Todi, nella Tower Gallery - Caetani, ingresso dell'antica cittá lungo le mura medioevali.

Un'invasione di pugili che come un popolo di guerrieri fanno da guardia e ci ricordano antiche presenze, sembrano immortalati in posizioni di lotta e di conquista.

Circa 40 le opere tra cui 10 foto di lavori di street art degli ultimi anni, alcuni quadri ad olio su stoffe antiche ed alcuni disegni recenti di piccolo formato che si sovrappongono ad altre immagini.



I lavori di street art sono un discorso parallelo ma incisivo, al M.A.A.M. Nasce il pugile rosa perché il rosa é il colore dei maiali. Per Pinacci Nostri invece il pugile si tinge di colori ardenti per combattere un incendio, il marchio “Eclissi” stampato a spray su un tronco morto, vuole sottolineare la sua vittoria. A volte salta a corda o gioca a palla a volte buca il muro per cercare qualcosa.



Durante l'inaugurazione l'artista Paolo Bielli (Ring) si cimenterá anche in una performance camminando sopra le mura medioevali nello spazio di fronte alla torre e avendo ricoperto precedentemente il muro stesso di carta velina bianca, verrá lanciato ripetutamente contro di esso da un grosso elastico bianco.

Ad ogni colpo ne cadrá una parte lasciando intravedere il muro sottostante per poterne costruire un enorme globo che lancerá in aria lasciando giocare i presenti.

Il concetto rivela la nostra leggerezza umana perché fragile é la nostra mente.



Sono sette anni ormai che Paolo continua ad interpretare un personaggio da lui inventato (Il pugile-artista) un impegno costante che mette a confronto due mondi apparentemente opposti ma concettualmente simili.



Nel 2011 Paolo Bielli espone un'opera dal titolo Ring nel padiglione Italia della Biennale di Venezia. L'opera e' costituita da un cerchio di coltelli. Da questo spazio pericoloso nascono i pugili e dá vita ad una serie di personaggi...