Ospedale Santa Maria della MIsericordia di Perugia: il video, degrado e sporcizia in ascensore

Video girato in data 13 luglio e foto fatte in data 14 luglio, ma a tutt'oggi è tutto ancora così. Siamo all'ascensore che porta al reparto ostetricia e ginecologia, un reparto delicato per la sua natura, ma questo non basta a permettere una adeguata cura dei locali ascensori ed anche dei corridoi. Ma la cosa scandalosa è questo ascensore che, dal livello di sporcizia, sicuramente non viene pulito da mesi. E' aperto al pubblico e da nessuna parte c'è scritto divieto di ingresso o riservato a chiunque. Vi ho visto entrare persone in lettiga, accompagnate dagli infermieri. Speriamo che vedendo queste immagini la nuova amministrazione regionale provveda al più presto a sanare queste mancanze, riscontrate (ma purtroppo non documentate) anche nelle corsie dei reparti, dove le pulizie sono fatte senza accuratezza ed addirittura andando al risparmio sui materiali di pulizie.