Ospedale di Assisi: al via la raccolta fondi. L’intero ricavato servirà per l’acquisto di protezioni anti-contagio

Anche nel bel mezzo dell’emergenza Covid-19, l’Ospedale di Assisi riesce a distinguere il suo operato garantendo l’assistenza sanitaria e la sicurezza di tutti quei pazienti che necessitano costantemente di controlli e cure perché affetti da patologie acute o da riacutizzazioni di patologie croniche non legati al Coronavirus (tumori, sepsi, insufficienze renali). Proprio in questo particolare momento, in cui si riscontra una forte carenza di dispositivi di protezione individuale e di altro materiale utilizzato quotidianamente nelle attività nosocomiali, come disinfettanti e soluzioni idroalcoliche, è stata avviata dallo scorso 19 marzo una raccolta fondi a favore del Pronto Soccorso di Assisi. Lo scopo finale sarà, appunto, l’acquisto di DPI ed altro materiale utile a tutti gli operatori sanitari. Chi vuole, potrá contribuire con una donazione su GoFundMe.com al seguente link: https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-covid19-ospedale-assisi/share