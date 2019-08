Open house a Molino sul Clitunno, laboratori gratuiti e visite guidate per i 35 anni di attività

Molino sul Clitunno dal 14 al 16 Settembre con l'evento "Infarinati", aprirà le porte della propria azienda situata ai piedi del borgo storico di Trevi, agli addetti ai lavori, ma anche a semplici curiosi, che potranno conoscere da vicino la linea produttiva e le persone che con dedizione ed impegno “fanno” le farine umbre, confrontandosi, IN-Formandosi, ma soprattutto divertendosi in un territorio ricco di bellezza e fascino.

Nei tre giorni di Open House si vedranno i pregiati chicchi di grano italiano, trasformarsi prima in farine healty food oriented e poi in prodotti lievitati, pizze e pasticceria di alto livello e genuinità, mettendo le mani in pasta con i maestri dell'Accademia Antico Fienile.



Interessanti visite guidate gratuite agli impianti di produzione, faranno conoscere le varie fasi di trasformazione del grano in farina.



3 le aree tematiche su cui verteranno le dimostrazioni e le attività gratuite in programma durante l'Open House: Pasticceria – Pizzeria – Panificazione. Per ognuna di esse i Maestri dell’Accademia di Formazione Antico Fienile di Molino sul Clitunno, organizzeranno speech e momenti pratici di laboratorio per far toccare con mano gli impasti prodotti con le varie referenze. Tutte attività gratuite alle quali occorre solamente iscriversi per prenotarsi.



La grande Open House, oltre a prevedere un ricco calendario di attività gratuite, sarà l'occasione per parteciparenella mattina del 16 Settembre ad una tavola rotonda con la Dott.ssa Evelina Flachi e Nerina di Nunzio che parleranno di un nuovo circolo virtuoso dell'eccellenza nell'arte bianca, partendo proprio dalle farine umbre.



Per partecipare alla visita guidata, ai laboratori gratuiti e alla tavola rotonda presso l'azienda di Trevi basta semplicemente prenotarsi al numero

TEL +39 0742 78264

Gallery