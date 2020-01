"Olaf dove sei? Per favore se potete condividete questo post affinché arrivi alle persone giuste che hanno con loro il mio adorato Olaf" questo è l'accorato appello che la giovanissima Paola ha pubblicato su suo profilo Fb già da qualche settimana con la speranza che qualcuno potesse riconoscere il suo cane e poterle almeno inviare qualche buona notizia. Olaf come si vede dalla foto, è una cagnolina meticcia giovane che il 2 novembre scorso durante un temporale e scappata dal giardino di casa sua a San Pietro Infine provincia di Caserta e che da alcune indiscrezioni sembra sia stata trovata da una coppia di turisti umbri (forse perugini) di passaggio in quella zona che molto probabilmente agendo in buona fede l'hanno portata con loro. AMICI UMBRI aiutiamo Paola che confida nel buon cuore delle persone, a rintracciare la sua amica pelosa facciamo girare questo appello fino a che non raggiunge il luogo giusto, la bacheca giusta, le persone giuste, ogni segnalazione sarà importante quindi non esitate contattando il 3396758883.