LA VOCE DEI LETTORI Quella campana per la raccolta del vetro sul marciapiede... è una barriera architettonica!

Desidero segnalare per una seria, approfondita riflessione e conseguente auspicabile soluzione, il problema della recente collocazione della campana del vetro in via V.E. Orlando (Madonna Alta, strada sottostante la farmacia AFAS N. 5) (vedi foto allegate). La predetta campana a un certo punto, in prossimità della curva (il particolare non è secondario), interrompe il percorso del lungo marciapiede pedonale impedendo a mamme con carrozzine, signore con carrellino della spesa, disabili in carrozzina, la prosecuzione del percorso protetto, alla faccia dell’attenzione che si dovrebbe alla eliminazione delle barriere architettoniche ambientali.

Basta pensare al disagio e pericolo che si può correre, per tutti, specialmente nei giorni di maltempo, nello scendere dal marciapiede in curva e proseguire sulla strada per poi rientrare sul percorso pedonale. A mio sommesso parere la questione potrebbe essere risolta spostando la campana di un centinaio di metri al termine della strada, che è senza uscita .

L'angolo di sinistra è completamente fruibile per la sistemazione senza controindicazioni. D’altra parte con lo spostamento il disagio per la cittadinanza locale sarebbe molto relativo in quanto il conferimento del vetro è operazione con frequenza generalmente settimanale o più. La GESENU alla quale il 15 gennaio scorso è stata inviata la segnalazione ha risposto che ha interessato il competente ufficio comunale. Dopo di che...silenzio assoluto.