Musica e Medicina: lo spettacolo di beneficenza a favore dell’ospedale di Assisi

La SIMEDET (Società Italiana di Medicina Diagnostica e Terapeutica), con il patrocinio della Città di Assisi e del Lions Club Assisi, ha organizzato per il prossimo 16 marzo presso il palazzo del Monte Frumentario, lo spettacolo di beneficenza “Musica e Medicina” a sostegno dell’Ospedale di Assisi. La serata, presentata dal Segretario Regionale CISL FP Umbria Michele Belladonna, avrà inizio con la prima parte dedicata al “Sistema Neuroimmunoendocrino in concerto”, durante la quale medici ed esperti approfondiranno alcuni interessanti aspetti di musicoterapia. A seguire, dopo il il buffet, la seconda parte “Medicina in Ascolto e Musica nella Cura” che vedrà il Dott. Marco Marziali, immunologo e la Dott.ssa Maria Teresa Palermo esperta in musicoterapia, eseguire rispettivamente al piano e con il flauto traverso, brani tratti dal repertorio di Chopin e di Bach. Il ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti, disponibili contattando il numero 3382843188, oppure presso lo stesso ospedale e nei negozi di Assisi che esporranno la locandina dell’evento, sarà utilizzato per l’acquisto di materiale utile all’Ospedale di Assisi. Samanta Sforna