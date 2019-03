Mercedesz Henger a Perugia ospite per una festa in enoteca a Castel del Piano

Domenica 7 aprile arriva a Perugia Mercedesz Henger! La Show Girl, infatti, si troverà in città per partecipare alla festa di compleanno del suo amico, il procuratore legale dott. Antonio Orso, che si svolgerà presso l'Enoteca "La Botte e l'Uva" di Castel del Piano. MERCEDESZ HENGER, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, attualmente - è opinionista - accanto a Barbara D'Urso - a Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Oltre a Mercedesz ha già confermato la sua presenza lo scrittore e giornalista PABLO AYO, il quale ha collaborato - per un lungo periodo - con la trasmissione televisiva "Mistero" in onda su Italia 1. La festa si svolgerà in modalità Happy Hour & free entry (dalle ore 18), con la presenza di tantissimi Djs nonché musicisti (il sassofonista Moreno Romagnoli e il percussionista Edoardo Ferroni). All'aperitivo potrà partecipare chiunque e, quindi, non solo gli invitati.