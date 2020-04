Mascherine gratis per un intero paese: il dono alle famiglie di Tuoro

A Borghetto di Tuoro, oggi tutti i cittadini hanno ricevuto, grazie alla distribuzione della protezione civile sezione di Tuoro, delle mascherine. Una per ogni componente della famiglia. La ditta Gaia Tolomeo che opera nel settore confezioni abbigliamento per una nota ditta a livello mondiale, da qualche giorno si è attivata per la produzione di mascherine, prima le hanno regalate a parenti ed amici e poi hanno avuto l'idea di fare il regalo a tutto il paese. Oltre 600 mascherine donate e pronte con un'interrotta produzione. Addirittura la ditta si trova a Borghetto geograficamente ma di fatto fa parte del comune di Castiglione del Lago... Perché come ben sapete Borghetto si trova al confine tra Umbria e Toscana ed vi passano due regione e tre comuni...quello di Tuoro, di Castiglione del Lago e Cortona... Ma le donne Capecchi e Tolomeo, della Ditta Gaia Tolomeo, non si sono scoraggiate anzi...ha specificato che tutti dovevano avere la loro mascherina senza distinzione di Comune, casa per casa, strada per strada. Da oggi sono arrivati a loro ringraziamenti, messaggi e telefonate... Ma certa della loro immensa bontà e completo disinteresse... Avevo piacere a condividere il loro meraviglioso gesto.