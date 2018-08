La segnalazione - Perugia: mancato ritiro spazzatura differenziata

Vi giriamo la mail appena inviata a Gesenu, perché riteniamo che la città di Perugia non meriti l'immagine che il gestore sta lasciando a cittadini e turisti, soprattutto se si parla, come nel nostro caso, di attività professionali o commerciali che vedono assediato il proprio accesso dai rifiuti per la gran parte della mattinata ed i propri clienti o visitatori, nonché i passanti a fare lo slalom tra i sacchetti per evitare di inciamparci sopra. Buongiorno, nonostante le sollecitazioni che vi abbiamo inviato nei giorni scorsi, la sede della nostra società continua a mantenere la presenza dell'immondizia, accuratamente selezionata, abbandonata davanti all'ingresso per giorni a causa dei ritardi sul ritiro, se non addirittura del mancato ritiro. Non è assolutamente nostra intenzione continuare ad avere come vetrina e come insegna pubblicitaria l'evidenza del disservizio che avete innescato, per questo in autodenuncia se la spazzatura non verrà rimossa negli orari consoni e, quindi, prima dell'apertura dell'attività, saremo costretti a rimuoverla autonomamente depositandola in siti anche non idonei. Sarà nostra cura poi rivalerci sulla vostra società per i danni all'immagine che ci sta causando. Già dalla giornata di oggi, se la spazzatura non verrà rimossa dalla fascia antistante il nostro ingresso entro le ore 12.00, saremo costretti a liberarcene trasferendola nell'area precedentemente adibita a deposito dei cassonetti che ora avete tolto. Riteniamo che soprattutto le attività economiche debbano essere liberate con puntualità entro l'orario di apertura mattutino, onde evitare l'indecenza resa evidente dalle foto allegate.