restoacasa LA TESTIMONIANZA: "Mancato rispetto delle norme anti-contagio a Deruta: servono i controlli"

Perugiatoday,it raccoglie le testimonianze in questo momento difficile, dove si deve stare a casa per fermare il contagio, dei cittadini umbri, dei lettori che devono affrontare tutte le difficoltà della quarantena. Alberto Antongnelli ci ha raccontato le sue giornate, le sue riflessioni e una bella conclusione sull'amicizia, quella vera. INVIACI LE TUE RIFLESSIONI, I TUOI INTERVENTI E LE TUE GIORNATE, DA SOLO O IN FAMIGLIA. (caricale sul sito o inviaci una mail: perugiatoday@citiynews.it o al direttore nicola.boss@citynews.it). Puoi inviare anche video e foto.

*********

La denuncia di Marta che chiede più controlli a Deruta (è di queste ore la decisione del sindaco di questa città di blindare i parchi cittadini).

Buonasera, vi scrivo in quanto cittadina indignata per il mancato rispetto delle norme in vigore per fermare il nuovo coronavirus. Mi trovo nel comune di Deruta, precisamente nella frazione di Fanciullata. In questi giorni, da quando è in vigore il nuovo decreto vedo gli abitanti di questa frazione in continuo via vai. Uscire di casa 2, 3 volte al giorno e dubito che ognuna di queste uscite sia necessaria o urgente. Ieri mi sono dovuta recare in paese, a Deruta, per un'operazione urgente all'ufficio postale. Non ho incontrato nessun controllo, nessuna sorveglianza e mi è sembrato di capire che le persone continuassero con le loro attività normali. Io cerco in ogni modo di rispettare le regole, ma davanti a tanta ignoranza, non posso rimanere in silenzio. Vi prego spero possiate fare qualcosa. Cordiali saluti Marta Ballarani