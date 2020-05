Purtroppo durante l'acquazzone di ieri 19 maggio 2020 in via Modena (Piazza Cherubini) è saltata una fognatura. L'asfalto si è "bucato" e l'acqua delle fogne ha invaso la piazza, i giardini, gli orti e i garage dei residenti sulla piazza. Sono anni che i cittadini denunciano la mancata manutenzione delle fognature ma l'amministrazione si nasconde dietro la mancanza di fondi o la "non competenza" in capo a se. Una cosa è certa: gli unici che ci rimettono sono i cittadini!