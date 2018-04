Il giornale dei cittadini - La denuncia: mancano le scale al cimitero Monterone di Perugia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

(Perugia) Quanto è dura portare un fiore a un proprio caro defunto al cimitero Monterone di Perugia. I problemi più grossi sorgono se il defunto è stato collocato in uno dei loculi più alti delle gallerie o dei viali , posti particolarmente scomodi da raggiungere. Come segnalano i parenti di defunti che si trovano presso il civico cimitero di Perugia, mancano le scale ( situazione già segnalata da tempo) e al momento è disponibile, quando si trova, solo una scala per tutta la galleria e per portare un fiore al proprio caro, bisogna, quindi, mettersi in coda per attendere che l'unica scala sia libera. C’è chi riferisce di avere atteso anche più di mezz’ora per portare un fiore a un proprio congiunto. A parte le gallerie, anche i loculi lungo i viali non sono dotati di apposite scale e quando se ne deve spostare una c'è il problema di doverla prendere dalla quinta piazzola e trasportarla alla prima. E' stata segnalata addirittura una sola scala disponibile nell'area nuova ( quella circolare ). E' necessario considerare che ci sono giorni e orari in cui si intensificano le visite al cimitero e per questo può accadere che in contemporanea vi siano più visite di parenti ai defunti collocati nelle file più alte delle gallerie o dei viali. Tra l'altro, le persone, segnalano anche la pesantezza della scala da trasportare da una galleria all’altra o da una piazzola all'altra dei viali e questa situazione rende il tutto ancora più difficile, soprattutto per le persone anziane, senza considerare la pericolosità delle scale verticali che solo una persona agile potrebbe utilizzare. Il comune di Bastia , questo problema, presso il civico cimitero, lo ha risolto facendo posizionare delle scale con i binari agevolando il suo spostamento in maniera pratica e semplice. L'assessore del Comune di Perugia con delega cimiteriale, Dramane Diego Waguè , ha accolto le segnalazioni dei cittadini e per la giornata di domani (ndr. giovedì 5 aprile ) ha programmato una visita con i tecnici presso il cimitero di Monterone . L'assessore ha lamentato comunque il fenomeno dei furti delle scale che sono avvenuti nel tempo invitando i cittadini, nel caso dovessero sorgere problemi o particolari esigenze , a rivolgersi agli uffici cimiteriali dove gli addetti saranno disponibili ad effettuare interventi sul posto.

