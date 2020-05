LA SEGNALAZIONE: "Lockdown e Fase 2 non hanno fatto diminuire inciviltà a Perugia"

Arriva il primo sabato di Fase 2 dopo il lockdown, e qualche branco di sciamannoni si esibisce al meglio delle capacità (a parte quelli dell'altra sera al centro, ma è un'altra storia ancora.) . Siamo in zona parco Chico Mendez a Perugia, adiancenze parcheggio minimetrò Cortonese, a fianco del McDonalds; già ieri sera c'erano cumuli di sacchetti da asporto, a dire il vero vicini ai bidoni già stracolmi; stamattina naturalmente non mancavano buste sparse in giro, Fatto presente la situazione ai gestori della struttura, che molto gentilmente e rapidamente sono prontamente intervenuti per risistemare a propria cura, nonostante non fosse esattamente di loro competenza, L'ordinanza del Sindaco di divieto di asporto si riferisce al centro storico e zone limitrofe a Piazza Fontivegge, quindi l'attività è pienamente legittimata al servizio , e mi assicurano che informano gli utenti, ma tant'è.