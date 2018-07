Il Lions Club Perugia Centenario chiude il suo secondo anno di impegno e solidarietà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Nell incantevole cornice di Castello Monticelli, si è svolta la solenne cerimonia del “passaggio della campana” ,momento in cui il presidente uscente dott Francesco Tei direttore Mediolanum , ha consegnato al neopresidente dott Riccardo Spadolini, la tradizionale campana e il relativo martello, entrambi strumenti che scandiscono durante l’anno i momenti significativi della vita del club. Il passaggio della campana “ ha evidenziato il dott Tei è per i Lions simbolo di continuità con le attività precedenti, sviluppando le linee già segnate, rinsaldando e fortificando lo spirito di amicizia che lega gli appartenenti . Ha tracciato poi un bilancio dell’attività svolta nel corso del proprio anno sociale, mentre scorrevano le immagini dei vari service elencati. Un attività intensa che ha dato al nuovissimo club una notevole notorietà e visibilità. Ringraziati tutti i soci , per l impegno nelle attività distrettuali e per il numero di services svolti nel territorio , ma un grazie speciale a tutti quei lions club che hanno raccolto l invito a collaborare per poter raggiungere insieme obiettivi importanti, tra questi: il service a favore del reparto di oncoematologia pediatrica, ospedale s maria della misericordia di Perugia, raccolta fondi a supporto - evento di Patch Adams, che ha permesso di poter acquistare due maxischermo e pc. Service “UN BACIO PER PERUGIA” rivolto alle infrastrutture locali, donando telecamere di sicurezza ,per rendere più sicura una zona della città -Piazza del Bacio. Realizzazione a mezzo due importanti eventi “un bacio per Perugia-concerto Baccini – evento Simona Atzori Service per abbattimento delle Bariere architettoniche adeguamento settore disabili Stadio Curi. La partecipazione al Tema di studio Nazionale per la promozione alle vaccinazioni ,e al convegno "sviluppo dell associazionismo familiare femminile", oltre che al service distrettuale “il sottomarino”con raccolta fondi per ospedale pediatrico gemelli Altri service in autonomia, per attività nelle scuole, dal Poster per la pace al Progetto Martina. Questo il nostro “we serve” conclude il Presidente Francesco Tei “azioni concrete e tangibili su una solida base di altissimi principi morali e sociali. Dopo solo un anno e mezzo 39 sono i soci totali del club , di cui 5 i nuovi soci presentati durante l ‘anno , 2 durante la serata stessa. Quindi si è svolto il passaggio della campana e il nuovo presidente ha tracciato un breve programma per il nuovo anno sociale, che è gia iniziato con l’evento gia svolto presso Domus Volumnia per una raccolta fondi alla cena di solidarietà, per la prevenzione alle dipendenze. Il tutto a favore della associazione di SAN PATRIGNANO.Il programma 2018/19 sarà approfondito nei dettagli alla prossima assemblea, per raggiungere insieme nel migliore dei modi le finalità sionistiche