Le nuove frontiere della medicina: congresso sul microbiota umano a Perugia

E' stato un successo di partecipazione il Congresso del 20 aprile dal titolo "Il microbiota come bersaglio terapeutico" organizzato dal Prof. Stefano Fiorucci, responsabile della Sezione di Gastroenterologia del Dipartimento Scienze Chirurgiche e Biomediche dell'Università di Perugia. L'Aula Magna della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi ha visto riuniti studiosi, ricercatori e medici provenienti da città italiane che, attraverso discipline diverse, si sono confrontati sulla relazione fra microbiota e cancro, microbiota e malattie orali, dermatologiche ecc. e di come il corpo umano sano, che vive in simbiosi con cellule microbiche innumerevoli è influenzato appunto dal rapporto costantemente in equilibrio con la popolazione di microrganismi (90%) che ne influenzano lo stato di salute. La partecipazione del Prof. Claudio De Simone, uno dei padri italiani dei probiotici, ha dato lustro al Congresso con una lettura magistrale.