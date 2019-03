La denuncia - Lavori in corso all'interno dell'aeroporto di Perugia... ma tutto non va come dovrebbe

Grandi lavori all' interno dell' aeroporto San Francesco di Perugia. Peccato che non vengano messe in atto le procedure di sicurezza in ambito dei cantieri edili. Polvere di cemento, attrezzature, fibra di vetro e tutto l' occorrente per approntare un cantiere a cielo aperto, mentre i passeggeri e il personale che lavora all' interno dell' aeroporto sono esposti alle sostanze sopra indicate. Continuo passaggio di materiali e carrelli elevatori mentre si svolge la normale attività lavorativa. Ma perchè nessuno controlla?