La quinta h dell'Itc di Olmo torna in gita dopo 38 anni

Da un anno la V H 1980 ha cominciato a riunirsi in modo continuo, creando un chat What's up con messaggi giornalieri, riprendendo il filo di un rapporto mai sopito. Dopo riunione casalinghe, appuntamenti per varie sagre, concerti ed aperitivi fino alla cena di natale con le famiglie. A 57/58 è un pò come viaggiare nel passato anche se senza la malinconia degli anni che passano ma con il piacere e la complicità della compagnia dei ns ex-compagni. Il 13 maggio andremo in gita in pulman con le famiglie al lago di Piediluco per pranzare su un battello tutti insieme. Certo non è una gita intorno al mondo ma sarà un piacere ritrovarsi ancora e stare insieme. Gli anni passano ma lo spirito da ragazzi rimane in fondo al ns animo

