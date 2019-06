La sana alimentazione - Laboratori per tutta la famiglia a Città di Castello

Venerdì 21 e Sabato 22 Giugno il Centro Commerciale "Porta dell'Umbria" ospiterà due imperdibili laboratori gratuiti dedicati a grandi e piccoli.



I partecipanti, armati di provette, pipette e reagenti, andranno alla scoperta dei segreti dell'alimentazione sana, guidati dal preparatissimo team di scienziati delle Pleiadi.



I laboratori “Mens sana in corpore sano” e L’alfabeto della nutrizione” avranno luogo dalle ore 11 alle 19, a ciclo continuo.



Nessun limite di età per partecipare... l'unico requisito è la curiosità!



INFO & CONTATTI



Tel: 338 78 10 231



Indirizzo:

Centro Commerciale Porta dell'Umbria

Via Rodolfo Morandi, 2

Città di Castello (PG)