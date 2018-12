Apre la nuova farmacia di Bosco: "Per noi un sogno che si avvera"

Sabato 22 dicembre alle ore 16.30 sarà inaugurata la nuovissima farmacia di Bosco, situata sulla Strada Tiberina Nord al civico 28/D. Il taglio del nastro avverrà a qualche giorno di distanza dall'effettiva apertura, che si terrà giovedì 20 dicembre. Ad aggiudicarsi la licenza per la nuova farmacia a Bosco due soci e farmacisti, il dott. Bottauscio Franco e la dott.ssa Sternativo Silvia che sono risultati vincitori dell’apposito concorso straordinario indetto con il decreto "Cresci-Italia" del 2012 dal governo Monti. Lo spirito del concorso staordinario è stato quello di migliorare il servizio farmaceutico, rendendolo più capillare e vicino ai cittadini.

D’altronde la farmacia rappresenta per i cittadini un punto di riferimento sanitario dove avere risposte e soluzioni alle proprie esigenze di salute, prevenzione e benessere. Una scelta, quella della localizzazione in una frazione piccola, ma di immediato collegamento viario con il territorio circostante, volta ad offrire un servizio puntuale ed efficiente, come testimoniano le parole dei titolari: ”la Farmacia Bosco vuole essere una realtà aperta al territorio che tenga conto dei bisogni delle persone. Oggi le farmacie non dispensano solo farmaci, ma forniscono tanti servizi utili per i cittadini, svolgendo un ruolo sanitario e sociale di prossimità ai bisogni della popolazione, soprattutto nelle zone più disagiate, dove spesso la farmacia è l'unico presidio sanitario".

Il nostro obiettivo è naturalmente quello di diventare presto un punto di riferimento a cui i cittadini possano rivolgersi con fiducia.” Nella nuova Farmacia sono già disponibili il servizio di prenotazione di esami e visite (servizio C.U.P), il servizio di ritiro dei referti medici, la misurazione gratuita della pressione e molti altri servizi saranno attivati gradualmente. La Farmacia Bosco sarà inizialmente aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.