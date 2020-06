La media Pascoli supera con successo l'emergenza Covid

La scuola media Pascoli, grazie alla guida della sua Dirigente, prof.ssa MARTA NIVELLA FALASCHI e ad un corpo docente efficace , ha continuato a seguire i propri alunni attivando iniziative valide per la didattica a distanza,creando orari idonei alla nuova modalità di insegnamento,supportando le famiglie anche con l'ausilio di strumentazione dove era necessario .Tutto questo ha permesso di superare brillantemente il periodo di emergenza ,ed ha costituito una forma di arricchimento per alunni,famiglie e docenti.La Dirigente Falaschi ed il suo team sono riusciti ancora a far battere in sincronia il cuore della scuola con quello degli alunni!!!