L'ultima giornata di casting per le comparse di "Benedetta" si terrà a Perugia

CASTING! A PERUGIA IL 13 GIUGNO DALLE 9.30 ALLE 13 E DALLE 14 ALLE 18.30 PRESSO LA LOGGIA DEI LANARI, IN PIAZZA MATTEOTTI. Per il prossimo film di PAUL VERHOEVEN ambientato nel Medioevo Si cercano donne e uomini di età compresa tra i 18 e 40 anni DISPONIBILI DAL 18 LUGLIO AL 20 AGOSTO. Nello specifico si cercano comparse di origine europea con le seguenti caratteristiche : - Uomini: no piercing e tatuaggi evidenti, no doppi tagli - Donne: no meches, no piercing e tatuaggi evidenti, no sopracciglia modellate. Il set avrà luogo tra Bevagna e Perugia. PRESENTARSI SENZA TRUCCO, CON VESTITI SCURI TINTA UNITA. PORTARE NECESSARIAMENTE FOTOCOPIA DOCUMENTO, CODICE FISCALE E IBAN Per info: castingumbria@gmail.com