LA SEGNALAZIONE L'incuria perenne dell'area verde di Ponte della Pietra (le foto)

Come tutti gli anni questa area è sempre lasciata all'incuria: erba alta, vipere e/o serpi che vi si nascondono, impossibilità di usufruire da parte dei cittadini dell'area. Quest'anno però c'è qualcosa di più. Infatti nell'area sono stati piantati degli alberi e delle siepi grazie un finanziamento UE al Comune di Perugia in relazione al progetto comunitario LIFE CLIVUT - il valore ambientale del verde pubblico.

Sappiamo molto bene che l'UE effettuerà dei controlli per valutare se il progetto sta andando secondo le aspettative, pena anche il mancato esborso del finanziamento, e sappiamo anche molto bene che piante con intorno erbacce alte e non sufficiente innaffiatura delle stesse possono minare la loro regolare crescita. Quindi, pur nelle more della situazione venutasi a creare a causa della pandemia, mi sembra che ormai il Comune di Perugia, che ha sempre trascurato quest'area, debba incaricare al più presto l'Agenzia regionale forestale per la manutenzione dell'area stessa e che al taglio dell'erba, vista la presenza anche dei nuovi alberi, segua anche la raccolta dell'erba tagliata, cosa che ormai in quest'area non avviene più da almeno un decennio.

Ogni tanto cadono anche gli alberi intorno all'area perchè vecchi e marci ma finchè non ci scappa il morto, si è sempre pensato a tagliare i fusti caduti ma mai di tagliarli prima perchè pericolosi. L'anno scorso ne sono caduti ben 3, ma niente morti per cui va bene così. Siamo sempre i dimenticati, quelli che hanno dovuto sempre aspettare che le altre zone fossero curate e che alla fine toccasse a noi....ma a volte non è bastato nemmeno questo. Chissà perchè a San Sisto o in altre zone anche quest'anno il Comune ha già provveduto alle opere di taglio erba e sistemazione area. Come tutti gli anni credo proprio di si. E' una vergogna che viene perpetrata negli anni e covid o no siamo sempre allo stesso punto di partenza.