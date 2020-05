LA FOTO NOTIZIA Sono tornati i pesci nel torrente Genna

A Perugia, lungo il torrente Genna, all’altezza di una pozza d’acqua nei pressi del sottopassaggio Borgonovo, è da qualche giorno che più persone stupefatte si domandano come sia possibile vedere due pesci nuotare placidi. Di certo è un evento più unico che raro per questo corso d’acqua, non propriamente rinomato per la pulizia e limpidezza. Qualche giorno fa sono stati notati anche dei ragazzi che armati di canna da pesca, non credendo ai propri occhi, hanno provato a realizzare una pesca molto ambìta, a quanto pare tuttavia senza successo.