Tour Banca Mediolanum ITALIA DEL RISPARMIO E DELLE IMPRESE A PERUGIA INCONTRO DEDICATO AGLI IMPRENDITORI Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum: i PIR sono un volano per rilanciare le Piccole e Medie Imprese. Milano – 6 settembre 2018 - Si terrà lunedì 10 settembre 2018 alle ore 20 a San Martino in Campo (PG), presso l’Hotel Alla Posta dei Donini, via Deruta 43, l’incontro organizzato da Banca Mediolanum con la presenza di Confindustria Umbria intitolato “Italia del risparmio e delle imprese” dedicato al mondo delle eccellenze imprenditoriali made in Italy della regione Umbria. L’obiettivo è quello di illustrare agli imprenditori, attraverso l’intervento di autorevoli interlocutori del mondo finanziario, giornalistico, economico e imprenditoriale le potenzialità e i vantaggi per le aziende di accedere a canali di finanziamento alternativi a quelli bancari, cogliendo l’opportunità data dai PIR, i Piani individuali di Risparmio varati con la legge di bilancio 2017. Ad aprire i lavori Massimo Doris – Amministratore Delegato di Banca Mediolanum: “Anche per tutto il 2018 vogliamo proseguire nell'opera di sensibilizzazione dell'eccellenza imprenditoriale italiana - dichiara Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum - con riferimento ai vantaggi e benefici derivanti dai Piani Individuali di Risparmio. Grazie ai PIR, nei prossimi cinque anni arriverà sul mercato un’importante massa di capitali, vero e proprio ossigeno per le tante realtà aziendali di successo che contraddistinguono il nostro Paese nel mondo. Banca Mediolanum vuole porsi al fianco degli imprenditori italiani, renderli consapevoli di questa straordinaria opportunità e indicare loro la strada più corretta da seguire, grazie in particolare alle strutture e competenze di Wealth Management e di Investment & Corporate Banking che abbiamo consolidato nel corso dell'ultimo biennio. Desideriamo farlo su tutto il territorio nazionale, grazie alla diffusione capillare dei nostri professionisti, un vero e proprio vantaggio competitivo di prossimità". Tra i relatori: Antonio Alunni – Presidente Confindustria Umbria; Francesco Casoli - Presidente Elica Group S.p.A.; Vittorio Gaudio - Direttore Asset, Private & Wealth Management Banca Mediolanum S.p.A.; Diego Selva – Direttore Investment Banking Banca Mediolanum S.p.A.; Marco Giorgino - Professore di Istituzioni e Mercati Finanziari PoliMi; Marco Fratini - Caporedattore Economia Esteri TgLa7