LA SEGNALAZIONE Inciviltà in via Elce Di Sotto: "Le auto si prendono anche i posti sosta per le due ruote: ecco le foto"

Vorrei segnalare la continua e sfacciata violazione delle regole del codice stradale che si verifica tutti i giorni in via Elce Di Sotto a Perugia. Il bordo sinistro del tratto di strada, delimitato dai due cerchi rossi nelle foto, rappresenta un'area di parcheggio per soli motocicli. Come si vede nelle cinque foto, scattate giornalmente da lunedì 11 a venerdì 15 marzo, tale parcheggio è costantemente occupato da auto. Questo violazione non solo comporta un disservizio per coloro che utilizzano i motocicli e si vedono privati del parcheggio dedicato, ma costituisce soprattutto una situazione di pericolo per i pedoni, che sono sfiorati dalla auto costrette ad invadere il marciapiede a causa delle riduzione della carreggiata. Quest'ultima rappresenta un ulteriore rischio in quanto impedirebbe, o quanto meno rallenterebbe, il transito di mezzi di soccorso con ingombro maggiore di quello di un'auto, quali ambulanze o camion dei Vigili del Fuoco.

Soluzioni che permettano di evitare tale incivile comportamento ce ne sono. Ad esempio: si potrebbero ripristinare i paletti metallici, una volta presenti, per delimitare il marciapiede dalla carreggiata; oppure si potrebbe dipingere una segnaletica orizzontale, che indichi inequivocabilmente la destinazione a parcheggio per motocicli del tratto di strada in questione. Nella speranza che le Autorità competenti accolgano questa segnalazione e che prendano provvedimenti, ringrazio per lo spazio e l'attenzione che mi sono stati consessi.