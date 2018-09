In libreria dal 27 Settembre 2018 il primo libro del perugino di adozione Filippo Cannizzo: "Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro per il Bel Paese"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Giovedì 27 Settembre 2018 sarà in libreria il primo libro del perugino di adozione Filippo Cannizzo: "Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro per il Bel Paese". Il libro è una storia d’amore. La storia d’amore per il Bel Paese. "Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese" è un viaggio attraverso la fragilità della bellezza dell’Italia, fra difficoltà e possibili soluzioni, alla ricerca di una speranza per il futuro. Questo è un saggio animato dalla volontà di non rassegnarsi di fronte ai molti problemi che avviluppano la penisola. Il volume, in cui lo stile scientifico si fonde al racconto, si propone di indicare una strada possibile da percorrere per dare un futuro al Bel Paese, la via tracciata dalla bellezza della penisola italiana. Bellezza intesa come un elemento vivo, diffuso, presente in Italia. Bellezza come condivisione, cura dell’arte e della cultura, sostenibilità ambientale. Bellezza come possibilità di progresso, di crescita e di lavoro per il paese. Perciò, per ciascuna delle questioni affrontate nello sviluppo della narrazione (dissesto idrogeologico, scuola, università, lavoro, trasporti, violenza contro le donne, sanità, paesaggio) vengono proposte delle possibili soluzioni, concrete e suffragate da studi specifici sui singoli temi. Questo libro è una dichiarazione d’amore per l’Italia, uno stimolo a non arrendersi davanti ai tentativi di deturpare il profilo e l’anima del Bel Paese. Un libro dedicato a chi non vuole rinunciare all’impegno per cambiare questo paese, perché solamente dalla bellezza (forse) un giorno nascerà il futuro. Segui la pagina facebook del libro per rimanere sempre aggiornat: https://www.facebook.com/Briciole-di-Bellezza-Dialoghi-di-speranza-per-il-futuro-del-Bel-Paese-1133861590095804/