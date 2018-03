In arrivo l'evento tecnologico Umbro: NetDay 2018

Quasi tutto esaurito per la prima edizione del NetDay 2018 in Umbria, un grande evento di conferenze che avrà luogo il 16 marzo presso l'aula B del Dipartimento di Ingegneria dalle ore 09:00 alle ore 17:30. L'evento, organizzato da DotNetUmbria, l'Istituto superiore Rosselli Rasetti di Castiglione del lago,l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia ed il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Perugia riesce a riunire insieme scuola, università ed aziende. Obiettivo degli organizzatori è attivare un canale di comunicazione tra il mondo dell’istruzione e mondo del lavoro, di favorire la formazione di docenti e professionisti di settore, di motivare i giovani allo studio e all'apprendimento delle nuove tecnologie.

Il futuro si costruisce dai banchi di scuola ed infatti sono tantissime le adesioni di alunni provenienti dagli istituti tecnici Tecnologici della provincia di Perugia, Terni ed Arezzo. Altrettanto numerosi gli studenti di ingegneria ed i professioni del settore informatico che hanno effettuato l'iscrizione, al punto da contare oltre 300 presenze ad una settimana dall'evento ed una probabile chiusura delle iscrizioni entro poche ore. Sarà una giornata di approfondimento sullo sviluppo di applicazioni web, mobile ed industria 4.0 per offrire una panoramica a 360° sulle molte possibilità di sviluppo offerte dalle moderne tecnologie. Gli speaker che illustreranno le sessioni sono CEO o CTO di aziende di sviluppo software e consulenza leader nel loro settore e che, spesso, appartengono a community indipendenti di sviluppatori (con origine in Lombardia, Umbria, Toscana, Lazio, etc).

Essi sono tra i maggiori esperti nel loro campo in relazione allo sviluppo di applicazioni Mobile, Web, Cloud ed IoT non legati ad un solo ambito, ma trasversali ai più comuni ambienti di utilizzo come Linux, OSX, Windows iOS ed Android. Numerose saranno le presenze significative tra i relatori: Paolo Patierno, Principal Software Engineer di RedHat, Andrea Benedetti, Direttore dei Technical Evangelist di Microsoft, Roberto Freato, Marco Leoncini, Massimo Bonanni, Lorenzo Barbieri, Andrea Saltarello. Arricchiranno l'agenda storie di successo di importanti aziende della provincia di Perugia, nell'intento di raccontare buone pratiche tecnologiche che possono favorire lo sviluppo tecnico, aziendale ed economico della regione. Ancora qualche posto disponibile prenotabile al link http://www.dotnetumbria.org/