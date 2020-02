Il lanciatore di immondizia seriale colpisce ancora. Spunta il cartello denuncia: "Arcoglielo..."

Il lanciatore seriale colpisce ancora!!! Gli incivili della spazzatura colpiscono di nuovo la zona di Lacugnano lanciando (si presume) per l’ennesima volta l'immondizia dal finestrino dell'auto in corsa. Una persona attenta all'ambiente e stanca di raccoglierli, ha scritto questo cartellone lungo la strada, vicino all'ennesimo sacchetto ritrovato. Forse come idea non sarà risolutiva, ma è geniale!!