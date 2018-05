Il giorno di festa è il nuovo singolo della cantante umbra Valeria Crescenzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Esce oggi venerdì 25 maggio Il giorno di festa, singolo della cantante umbra Valeria Crescenzi che con un'incursione raffinata nel pop anticipa il suo album di esordio dal titolo ImPerfetto, in uscita in autunno. Il giorno di festa è un brano che lascia intuire il talento di un vivace cantautorato femminile in un’atmosfera di pop ritmato e coinvolgente con fresche sonorità. Originale l’uso del mandolino, uno strumento ritrovato, stavolta nel pop! «Il fiato poco prima di parlare che incontra le parole / sono le mie corse d’istinto un respiro profondo / mille passi veloci di chi sta scappando / nascosta negli angoli insieme alla polvere c’è la nostra occasione / sorridono gli occhi che sanno cambiare / e rimane la pioggia a fare rumore – canta Valeria Crescenzi in Il giorno di festa e racconta – Il brano nasce dalla voglia di raccontare delle immagini precise. Il testo è un piccolo viaggio e la musica non molla mai il messaggio della canzone. Con Francesco Valente abbiamo fatto un lavoro attento e minuzioso, sono molto contenta. È una canzone che muove e smuove… e la musica cos’altro deve fare?». Il singolo Il giorno di festa, scritto da Valeria Crescenzi - che firma il testo - e da Antonello Armieri, autore della musica insieme a Francesco Valente, che ha curato anche l’arrangiamento e la realizzazione in studio, è accompagnato da un lyric video online su https://www.youtube.com/watch?v=9F4GmisFr3E.