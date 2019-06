Il Frontone si trasforma nel tempio delle piante con Perugia Flower Show - Winter Edition

Torna anche quest'anno l'edizione autunnale di Perugia Flower Show, la mostra mercato di piante rare e inconsuete che porterà ai Giardini del Frontone il verde e le rarità per un giardino sempre perfetto anche in inverno.



Circa 65 espositori tra vivaisti e artigiani tra i migliori d'Italia saranno i veri protagonisti dei tantissimi corsi di giardinaggio e non che terranno gratuitamente per tutte le persone interessate.



Dal 21 al 22 settembre 2019, Perugia Flower Show, Giardini del Frontone.



Iscriviti ai corsi di giardinaggio e agli incontri tematici tutti gratuiti su www.perugiaflowershow.com