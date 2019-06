Il Cuore più grande del mondo si riaccende in Umbria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Su una meravigliosa collina dominata dalla natura rigogliosa si accende in Umbria il cuore più grande del mondo, come immagine di condivisione e amore universale. Un’installazione luminosa unica con un diametro di 200 metri, che si stacca su una collina dalla natura rigogliosa, con splendida vista sul lago Trasimeno. Un luogo speciale, un punto di energia che, partendo dai tronchi di olivi secolari , stacca nell’oscurità della natura per andare verso il cielo, armonizzandosi con il paesaggio e valorizzando ulteriormente la sua bellezza unica. L’abbraccio del cuore, visibile nella sua forma unica solo dall’alto, vuole essere un simbolo d’amore e pace universale, un’opera parlante a sua volta ai cuori. “Il Cuore più grande del mondo”, vuole essere una vera e propria fonte di ispirazione per chi ci entra e ne respira il calore e l’energia ma anche per tutti coloro che fanno dell’amore una fonte di nutrimento e gioia. E’ un cuore che ha come pareti i raggi luminosi e come tetto il cielo in cui sostare volando con la fantasia verso l’ infinito, riscoprendo la magia dell’esistenza, la magia di amare e poter essere amati. Un cuore che vuole essere un dono, rimanere acceso, non spegnersi mai come mai si devono spegnere i nostri sentimenti, i nostri sogni.