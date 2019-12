Il concorso di moda "Yarelys agency" da Assisi sbarca a Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Il concorso Best Kids Model of the Universe 2019 a Milano



Il produttore venezuelano con sede in provincia di Perugia, Yarelys Monoche, si consolida a Milano, tenendo il primo concorso internazionale di modelle.



La quarta edizione del Best Kids Model Model of the Universe, International Contest, nelle sue categorie per bambini e ragazzi, come Best Teen Model of the Universe, è stata realizzata a novembre con successo e con la partecipazione di 20 modelli provenienti da Asia ed Europa; sotto la produzione di Yarelys Models.

Nel gala finale, i modelli rappresentativi di Malta e Mongolia sono stati i migliori in un contesto che si è rivelato essere in generale di elevata qualità, tutti hanno ricevuto trofei, corone, bande e diplomi.



I modelli vincenti in tutte le categorie, provenivano da: Mongolia, Romania, India e Malta.



Fotografie di Abraham Caprani.



Da quest'anno, la categoria principale, "Best Top Model of the Universe" riservata a candidati con età superiori, verrà eseguita separatamente.



Per maggiori dettagli:



Instagram: @YarelysModels



E-mail: bestkidsmodeloftheuniverse@gmail.com



Sito Web: www.besttopmodeloftheuniverse.com e www.bestmodeloftheuniverse.com