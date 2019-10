Via Calindri, il bus non arriva: gli utenti scoprono così che è stato soppresso. Tutti a piedi!

Cosi pare, per apprenderlo gli abitanti della zona, hanno dovuto aspettare un “ritardo” del bus che, in realtà, è stato soppresso. Nessun avviso da parte della Società incaricata di gestire il servizio, nessun foglio. Stamattina semplicemente non è passato lasciando a piedi le molteplici persone che usufruiscono del servizio. I centralini presi d’assalto non hanno giustificato la scarsa informazione e quindi tutti in ritardo, tutti a piedi. Non si sa se verra ripristinato il servizio o dovranno essere trovate soluzioni alternative. Per ora è stata soppressa un’altra corsa, isolando anziani e studenti.