L'INTERVENTO Il Bonus c'è, ma era stato azzerato

La presente nota è riferita alla risposta accorata di una cittadina umbra, Economista, alla lettera di Cucinelli chiedendogli di spingere verso il Premier Conte per un Bonus destinato alla Ricerca. in effetti il Bonus esisteda tanto tempo anche se poco conosciuto ed utilizzato dalle imprese in quanto abbastanza complicato ed inserito nella normativa di industria 4.0 ora Transizione 4.0 Lo scrivente che è V. presidente dell' ABIE, associazione di Confindustria Digitale della Blockchain. ha spinto per inserire nelle proposte che Confindustria ha fatto e sta facendo in questi giorni per riportare le percentuali previste dalla Finanziaria 2020 ( pre covid) a quelle precedenti. Si è passati infatti a pecentuali sul rendocontabile in attività in R&S dal 50% dei costo sostenuti vigente nel 2019 a percentuali che vanno dal 6 al 12% nella migliore delle ipotesi. Variazione che aveva già provocato indignazione da parte di molti imprenditori e che ora, ancora di più alla luce di quanto sta accadendo, è oggetto di aperture importanti da parte del ministro Patuanelli. Se alla voce di Confindustria si aggiungesse quella di Cucinelli questo farebbe il bene del sistema delle imprese Umbre, alcune delle quali nostre associate che già usano questo strumento.Tale strumento potrebbe consentire di fare le cose descritte dalla vostra lettrice anche in un momento buoio come questo ma che come spesso accade nei cicli dell'Economia potrebbe rappresentare una opportunità da cogliere per fare meglio il proprio mestiere. Pensare al dopo Covid è necessario qui ed ora. Cordiali saluti. Ing de Santis pellegrino V. presidente Abie/ Confindustria digitale