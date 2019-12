VIDEO I piccoli coristi del Grifus Chorus emozionano: il concerto

Grande successo questa sera per il Grifus Chorus della Pascoli diretto dalla M.Donatella Carlotti,i giovani coristi ,alla presenza della dirigente dell'Istituto Comprensivo 11 di Pg prof.ssa Nivella Falaschi e di una sala gremitissima,si sono esibiti con grande maestria in un repertorio molto difficile che spazia da autori come De André a Sheeran a Baglioni ai Queen ,emozionando tutto il pubblico ,che ,al canto di auguri finale, ha riversato sul coro uno scroscio entusiasta di applausi! Un coro di giovani che dà lustro alla nostra Perugia!!!!