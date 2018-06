Domenica 17 Giugno, questa la data ufficiale di Humus Music Fest 2018.

Il Festival umbro di musica indipendente per eccellenza giunge quest'anno alla sua quarta edizione, conferma la spiaggia Albaia (Monte del Lago) come location e si prepara ad incendiare la fresca atmosfera del Trasimeno.

L'evento "one day", organizzato e promosso dall'associazione culturale Doremilla (Magione, PG) riaccende i motori e forte del successo delle passate edizioni si prepara ad un'ancor più poderosa edizione del Festival confermando come sempre il carattere gratuito di apertura a tutti.

Nato nel 2015 dalla voglia di portare sul palco realtà musicali indipendenti, diverse e troppo spesso nascoste, l'Humus Music Festival offre ogni estate ai suoi partecipanti un' intera giornata di musica (i concerti avranno inizio dal primo pomeriggio e prosegurianno no-stop fino a notte) totalmente immersa nell'atmosfera sognante che solo le sponde del Trasimeno possono regalare.

Tanti gli artisti che si sono esibiti nelle passate edizioni, tanti i generi musicali suonati.

Una sinergia perfetta di musica, natura e divertimento insomma, con concerti ininterrotti e un mare (forse meglio, un lago) di attività da svolgere in una delle spiagge più belle della East Coast.

Eterogeneità e atmosfera sono le parole d'ordine.

Queste le 9 band in programma per il 17 Giugno: Dead Poet Society, Soulink, Miptera, Il Bacio Della Medusa, Augustine, Dudes, Gianfranco De Franco, La Barba della Montagna, Virginia Waters.