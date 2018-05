gruppo allargato - workshop esperienziale

LA PROPOSTA Incontrarsi per condividere e confrontare opinioni, sogni, pensieri, emozioni, fantasie, storie… Senza un tema pre-definito

UTILIZZANDO COSA Il dialogo all’interno di un gruppo allargato, condotto da specialisti esperti in dinamiche psico-sociali e di gruppo

CON QUALE OBIETTIVO Sperimentare che la condivisione e il confronto in gruppo attraverso il dialogo possono contribuire alla costruzione del proprio benessere, di quello collettivo e migliorare le proprie capacità relazionali. Il Gruppo Allargato NON HA finalità psicoterapeutiche.

CHI PUÒ PARTECIPARE Tutti, soprattutto coloro che desiderano un confronto aperto attraverso la parola.

COSA FARE PER PARTECIPARE Iscriversi e accettare semplici indicazioni indispensabili per valorizzare la specificità dell’esperienza (tra le più importanti: essere presenti con puntualità dall’inizio delle sessioni, mantenere la privacy in merito ai contenuti emersi in gruppo, parlare con libertà nei limiti del reciproco rispetto)

PER ISCRIVERSI o AVERE INFORMAZIONI Inviare all’indirizzo e-mail infogruppoallargatopg@gmail.com nome, cognome, anno di nascita, titolo di studio e professione

EVENTO ORGANIZZATO DA: "IL CERCHIO" - Associazione italiana di gruppoanalisi - consociata C.O.I.R.A.G.

RESPONSABILE SCIENTIFICO/SUPERVISORE: Bruno CHIPI (psichiatra, psicoterapeuta, gruppoanalista).

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE E SEGRETERIA: Francesca VITALE (psicologa, psicoterapeuta, gruppoanalista), 3464707629.

CONDUTTORI DEL GRUPPO: Gemma BOLOGNINI, Diego BRAVETTI, (psicologi, psicoterapeuti, gruppoanalisti)

OSSERVATORI: Antonella BUFFO, Elisabetta FORGHIERI, (psicologi, psicoterapeuti, gruppoanalisti)

