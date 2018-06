Gli Slavi – Bravissime persone portano il loro Tovarish tour a Monteleone d’Orvieto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Venerdì 15 giugno – Borgo Santa Maria Slavi – Bravissimi persone all’Atella Sound Circus portano uno spettacolo a metà tra l’arte di strada e il cantautorato gitano. Gli Slavi-Bravissime Persone tornano in estate con il loro Tovarish Tour, venerdì 15 giugno farà tappa in Umbria a Monteleone d’Orvieto presso la frazione di Santa Maria per una nuova divertentissima serata gratuita all’insegna della buona musica e dello straordinario spettacolo che solo questa band può offrire. A farla da padroni saranno infatti i loro testi sarcastici e dissacranti, pronti a abbattere qualsiasi muro di pregiudizi, moralismi e perbenismo; il tutto sarà condito dalle eccellenti doti dei musicisti che come pochi sanno fondere insieme musiche folkloristiche internazionali e contaminazioni stilistiche. Una serata imperdibile che farà divertire grandi e piccini. Per questa data la formazione sarà quella di sempre: Antonio Ramberti (Duo Bucolico) alla voce, accompagnato dai musicisti Marcello Jandu Detti (Supermarket, Giacomo Toni), Nestor Fabbri (Nobraino), Alfredo Portone (Supermarket, Giacomo Toni, Saluti Da Saturno, Jang Senato), il Pitone (Howbeatswhy), che hanno deciso di portare in giro per l’Italia e l’Europa una collezione di eccellenti brani, ingiustamente ignorati o dimenticati, con una leggerezza che non sfocia mai in superficialità. Slavi-Bravissime Persone è un percorso che parte dalle sonorità della musica gitana, percorre quelle dell’elettronica e sfocia nel pop, ideato ed arrangiato, però, per non passare nel circuito mainstream. Tutto il concept sonoro si regge sui fiati mentre basso tuba, trombone, bombardini e clarinetti vengono utilizzati in maniera "indie", nel senso di indipendenti dalle mode degli ultimi anni. Sebbene nella formazione siano presenti ben due chitarristi, lo strumento a sei corde è relegato ad un ruolo marginale nel sound generale del disco. In definitiva i testi di stampo cantautorale, immersi in un sound elettro-gitano, fanno di questo primo disco degli Slavi - Bravissime Persone - qualcosa di originale nel panorama pop italiano. Costo: gratuito SITOGRAFIA Facebook: https://www.facebook.com/bravissimepersone/