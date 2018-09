Perugia, è la Giornata nazionale dell'Associazione bambino in ospedale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Sabato 29 settembre 2018 Giornata Nazionale perAmore, perABIO - Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale 150 piazze, 5.000 volontari per i bambini in ospedale Sabato 29 settembre i volontari ABIO porteranno in 150 piazze in tutta Italia il sorriso che ogni giorno - da quarant’anni - regalano ai bambini e agli adolescenti in ospedale. Quest’anno la Giornata Nazionale ABIO sarà una straordinaria occasione per raccontare la nostra storia a misura di bambino. Una storia fatta da 5.000 volontari che ogni giorno sono al fianco dei bambini, degli adolescenti in ospedale e delle loro famiglie. Per tutta la Giornata ai bambini saranno dedicati palloncini, giochi, sorrisi: una vera e propria festa dedicata alla solidarietà e al volontariato. Tutti potranno sostenere ABIO e ricevere il simbolo della Giornata, un cestino di ottime pere. A PERUGIA sarà possibile incontrare i volontari di ABIO PERUGIA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PRESSO IL CENTRO COMMERICALE EMISFERO DALLE ORE 9 ALLE ORE 19 Grazie al contributo di tutti le Associazioni potranno realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane. La Giornata Nazionale ABIO è nata quattordici anni fa per raccontare quello che i volontari fanno ogni giorno in oltre 200 reparti di pediatria in tutta Italia, per coinvolgere le persone, invitarle a seguire i corsi di formazione per diventare volontari, spiegare che i bambini, gli adolescenti, i loro genitori, hanno dei diritti anche e soprattutto in ospedale. Original Marines, nell’anno in cui celebra il 35esimo anniversario, ha scelto di essere vicina a tutti i volontari e di sostenere economicamente - all’interno di un piano strutturato di iniziative di Corporate Social Responsibility - la Giornata Nazionale ABIO ed i progetti istituzionali di Fondazione ABIO. Numerose anche le attività programmate dal brand nei propri punti vendita su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di valorizzare questo importante progetto. In particolare, il brand ha realizzato una capsule collection dedicata ad ABIO e ha ideato le giornate “Costruiamo un arcobaleno by Fondazione ABIO” durante le quali i volontari dell’associazione, negli store Original Marines, organizzano divertenti attività per i bambini e raccontano ai genitori i loro progetti. La Giornata Nazionale si svolge con il contributo di Regione Lombardia. ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale ONLUS, è stata fondata a Milano nel 1978 per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale. I volontari ABIO si occupano di sostenere e accogliere, in collaborazione con medici e operatori sanitari, bambini e famiglie che entrano in contatto con la struttura ospedaliera. Fondazione ABIO Italia ONLUS coordina e promuove l’attività delle 66 Associazioni ABIO che con i loro 5.000 volontari, in tutta Italia, offrono un valido e costante supporto ai bambini e alle loro famiglie. ABIO Perugia è attiva dal 2006. Abio Perugia Onlus è un'associazione di volontariato che ha per oggetto la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate all’accoglienza, al benessere e alla serenità dei bambini ricoverati seguendo le modalità e lo statuto delle sedi ABIO presenti sul territorio nazionale Dal 2006 i volontari di ABIO Perugia prestano servizio in Pediatria: fino a Ottobre 2007 presso il Policlinico Monteluce, ora al reparto di Pediatria e Chirurgia pediatrica dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia. Riferimenti locali Nome referente: Giovanna Robustelli Tel 3397331385 E-mail abioperugiaibero.it Sito www.abioperugia.org ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale ONLUS, è stata fondata a Milano nel 1978 per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale. I volontari ABIO si occupano di sostenere e accogliere, in collaborazione con medici e operatori sanitari, bambini e famiglie che entrano in contatto con la struttura ospedaliera. Fondazione ABIO Italia ONLUS coordina e promuove l’attività delle 66 Associazioni ABIO che con i loro 5.000 volontari, in tutta Italia, offrono un valido e costante supporto ai bambini e alle loro famiglie. Per informazioni Fondazione ABIO Italia Onlus Tel. 02 4549 7494 Maria Ciaglia -334 8408838 – comunicazione@abio.org