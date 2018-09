Giornata celebrativa 150° anniversario della pubblicazione di "Piccole donne"

Il 30 settembre 1868 veniva pubblicato per la prima volta il capolavoro di Louisa May Alcott "Little Women" ovvero "Piccole donne". Un libro indimenticabile e indimenticato, ancora in cima alle preferenze dei lettori. Jo e le sue sorelle sono divenute le compagne della nostra infanzia e da allora la famiglia March ha fatto parte delle nostre vite. Per questo motivo, in collaborazione con Umbrialibri, abbiamo pensato a una giornata speciale per celebrarne il 150° anniversario.



PROGRAMMA:

14.30

«I am not afraid of storms, for I am learning how to sail my ship».

L’elogio della adolescenza in “Piccole donne”

Cristiano Ragni



15.30

“Piccole donne”: storie di adattamenti

Carlo Guerrini



16.30

Il circolo Pickwick. Merenda sul prato

in compagnia di Raffaella Cavalieri, Noemi Cuffia, Pamela Geroni e Debora Lambruschini



18.00

“Queste mani vuote”. Lezione-spettacolo su Louisa May Alcott

Cesare Catà e la compagnia “Magical Afternoon”



Bookshop a cura della Libreria Mannaggia



È prevista una quota di partecipazione di 10 €



Per informazioni e iscrizioni:

info@jomarch.eu | www.jomarch.eu