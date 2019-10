Ginnastica Ritmica: Fortebraccio quarta al Campionato Nazionale d’Insieme

Fabriano 5-6/10/2019 Campionato Nazionale d’Insieme (seconda prova) Dopo l’entusiasmante gara di Torino che aveva visto sul terzo gradino del podio le ginnaste open della usb Fortebraccio c’era grande attesa per vedere nuovamente in pedana la squadra perugina al “PalaGuerrieri” di Fabriano in occasione della seconda prova del Campionato Nazionale d’Insieme. Il nuovo esercizio,questa volta tre cerchi e quattro clavette,è stato montato in estate tra mille difficoltà e solo la caparbietà delle tecniche unita all’impegno delle ginnaste ha permesso alla Fortebraccio di essere della competizione. Splendida la gara del sabato che con il punteggio di 20,00 tondo ha consegnato alle ginnaste perugine il quarto posto di qualifica. Convincente e senza errori anche la finale di domenica riservata alle migliori otto con protagoniste tutte le più quotate società italiane.

La finale si è conclusa con il sesto posto di giornata per la Fortebraccio che con il punteggio di 19,850 sommato al 19,700 di Torino chiude al quarto posto in classifica generale. Considerando che delle oltre quaranta società sportive che hanno partecipato complessivamente al Campionato solo sei hanno centrato la finale in entrambe le prove è del tutto legittimo parlare di un successo straordinario che confema la Fortebraccio ai vertici della Ritmica italiana. Al termine della gara è stata grande la soddisfazione per la società Perugina che non ha mancato di ringraziare per lo storico risultato le ginnaste Laliscia Vittoria, Barberini Tabatha, Bianconi Jenny, Cotta Veronica (in prestito dalla società Flaminio Roma) e Tiberi Susanna unitamente alle tecniche Svetlana Durdenevskaya,Laura Ferri e Maria Mylnikova.