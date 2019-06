Ginnastica Artistica: Ottimo risultato per l’artistica maschile con Matteo Fiore alla finale nazionale Gold di Fermo

Il primo e il due Giugno presso la palestra F. Appoggetti, si è svolta a Fermo la finale di specialità Gold di ginnastica artistica maschile. Dopo un ottimo terzo posto al volteggio alla zona tecnica tenutasi a Civitavecchia ottenuto con punti 11.900, ottiene di diritto il pass diretto per la competizione nazionale, il ginnasta della Fortebraccio Matteo Fiore ha incrementato i punteggi di partenza per cercare di centrare la finale del due Giugno. Effettua due buone esecuzioni nei due nuovi salti, pur se con qualche difficoltà, e i giudici gli riconfermano la media di 11.900 datogli in campo interregionale. Purtroppo il punteggio non è bastato per centrate la finale riservata ai primi sei ginnasti ma si classifica undicesimo a pari merito, con soli 0.3 decimi di scarto utili per la qualificazione. Un ottimo risultato considerando anche l’alto livello tecnico della competizione. Questo ottimo risultato fa ben sperare per il futuro Gold dell’artistica maschile in Umbria. I complimenti vanno fatti anche ai tecnici Giorgio Lo Voi e Gioele Pontani che con lui hanno intrapreso questo nuovo percorso.