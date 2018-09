Gara veicoli serpeggianti

Domenica 16 Settembre, in occasione dell'apertura della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile Città del Sole Perugia vi aspettiamo al parcheggio del Minimetrò di Pian di Massiano (Piazzale Umbria Jazz): tutti i bambini che hanno il veicolo serpeggiante e non si troveranno a competere in gare di abilità, velocità, staffetta…

ORARI:

- Mattina – prima partenza 10:00/ seconda partenza 11:30

- Pomeriggio – prima partenza 15:30/seconda partenza 17:00



🏁L'EVENTO è GRATUITO MA LA PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA🏁