Gara Nazionale Circuito Cittadino Karting Sangiustino Umbro

Domenica 13 Maggio si sono riaccesi i motori dei Kart ,sul circuito cittadino di San Giustino Umbro per la 33° Edizione del Trofeo Giannelli,. Per quanto riguarda il prestigioso circuito, quest’anno la gara era valida per il Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini. Come ogni appuntamento oramai da molti anni, la 3DK Racing Team era presente anche quest’anno a questo storico cittadino con il proprio team di piloti e meccanici, a tenere alti i colori umbri. I piloti 3DK Racing si sono imposti nella categoria Kz 3 Over con il pilota Anconetano Marco Ruschioni su Mac Minarelli TM. Nella categoria Kz Liberty, si sono ben Classificati anche i piloti Spaccini Enio e Ciaccio Emanuele. Alla gara era anche presente, il pilota Rumeno Lucaccioni Roberto New Entry,della 3DK racing, alla sua prima esperienza di guida su di un cittadino,e malgrado il contatto in finale con un altro pilota, è riuscito a classificarsi in quarta posizione nella sua categoria 125 Kz 3 Junior. Nella Categoria 125 Tag si impone di prepotenza partendo dalle retrovie per cause tecniche, il pilota assisano Fabio Fossa seconda posizione il pilota di Magione Cancelloni Cristian. Nella 60 Entry Level il piccolo Kevin Battistoni si aggiudica il primo gradino del podio. Anche per quest’anno il team 3D Kart è risultato tra i team più premiato a questo prestigioso e storico appuntamento sportivo. . Prossimo appuntamento sarà quello di Domenica 27 Maggio al Kartodromo Valvibrata, in preparazione della prova di campionato Italiano Aci sport