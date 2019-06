“G” il nuovo album del compositore e artista perugino D.In.Ge.Cc.O.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

“G” rappresenta un innovativo e sorprendente tentativo di rappresentare, attraverso la musica elettronica, la vita contemporanea con i suoi rumori, le sue nevrosi, le sue contraddizioni e le sue speranze. Questo progetto è contaminato da una serie di generi musicali che prendono forma, senza sbavature o citazioni inappropriate, all’interno di una costruzione solida che può essere circoscritta, se proprio vogliamo darle una definizione, all’interno del panorama della musica elettronica house e techno. L’impressione che si ha, ad un primo ascolto, è quello di percepire tutto il fascino delle intuizioni nate dalla musica elettronica degli ultimi 30 anni, con le sue tendenze pop e colte, in un amalgama futuribile di grande impatto evocativo. La fusione di ritmi tribali e industriali, di melodie degne della migliore musica classica ed armonica, di pause e ripartenze improvvise, di campionamenti tratti dalla vita contemporanea ma anche del passato, ci trasportano davvero in un realtà visionaria che però non si perde mai in funamboliche fantasie ma rimane sempre molto ancorata alle cose umane, ad emozioni tutte terrene. La sensazione che si ha è quella di un superamento immediato di alcuni schemi che vengono richiamati per forza di cose in base al principio che tutta l’arte contemporanea è, in fondo, un’arte che si basa sulla citazione con l’obiettivo di superarla. E’ questo che riesce a straordinariamente bene D.In,Ge.Cc.o in questo lavoro. Super a il modo di fare musica elettronica pur rimanendo fedelissimo alla linea. G è un disco a tratti anche disturbante perché non lascia spazio alle mezze misure emotive e stilistiche nella crudezza di alcune brani. Tuttavia è anche un disco gioioso e malinconico al tempo stesso e anche se ricco di contaminazioni è e rimane, appunto, un disco di musica elettronica, house e techno, che non tradisce mai la sua natura. Tracklist: 01 Birthday will exist 4 ever, 02 Because you try to catch the last train, 03 Teacher's dream in the park, 04 Sunlinesudr, 05 New Mind, 06 Paradise is for the sleepers, 07 Quite needs, 08 Earth loves Pluto, 09 Die Asthetik der Brughis, 10 Birthday will exist 4 ever (Atari Version) D.In.Ge.Cc.O è un progetto creato dal compositore e artista perugino Gianluca D'Ingecco, da sempre appassionato di musica elettronica, crescendo in contatto con tutto ciò che è creatività e arte, in ogni campo. Ha studiato privatamente pianoforte e armonia dall'età di sei anni e compone sonate per pianoforte già da giovanissimo. Parallelamente alla passione per la musica, coltiva la passione per la letteratura e pubblica due libri, il primo di poesia intitolato "Domani niente sarà più lo stesso" pubblicato dalla casa editrice Lalli; Il secondo libro "Mondo Abbattiato" edito da Colibri Editore, è un'analisi sociologica e filosofica, a tutto campo, che a partire dalla complessità di un personaggio come Franco Battiato, si sviluppa con considerazioni filosofiche e sociologiche sulla teoria della musica e della "canzone". Contemporaneamente alla sua passione per la letteratura, la sua passione per la tecnologia e la musica lo spinge ad approfondire la conoscenza ed allo studio dei sintetizzatori e della musica digitale. Nel 2013 D'Ingecco pubblica il suo primo LP intitolato “Y.S.I.L.F.U.” che suscita grande interesse nella scena underground della musica italiana innovativa e indie. Questo sarà seguito dalla pubblicazione di un EP con i remix del singolo CLOUDS STOP. Alcune trace di questo nuovo lavoro verranno incluse in diverse compilation di musica elettronica ed in particolare house. Dopo questo lavoro nel 2014 D.in.ge.cc.o. pubblica altri due brani inediti nella raccolta chiamata “Bigs of Bear”. Nel 2014, durante un viaggio negli Stati Uniti, D.In.ge.cc.o inizia un lavoro di ricerca interiore e d’ispirazione visitando i luoghi di quelli che possono essere considerati i templi della musica house e della cultura dance-pop, in particolare a Chicago e New York. Questo percorso si evolverà poi con viaggi in Europa e darà vita al nuovo progetto musicale chiamato "G". www.facebook.com/Dingecco www.instagram.com/d.in.ge.cc.o