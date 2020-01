LA SEGNALAZIONE Furti seriali a Castel Del Piano: auto sospetta denunciata dai cittadini

Sono mesi che gli abitanti di Castel del Piano inviano segnalazioni alle forze dell’ordine in merito a furti seriali che si sospetta commessi da alcuni nomadi stanziatosi in zona (tutte da provare le accuse ndr). Numerosi i furti nelle abitazioni, spesso in orario pomeridiano, o in alcune attività del posto: gli ultimi eventi si sono verificati la scorsa settimana in una palestra e in un negozio di telefonia. È stata più volte riconosciuta la stessa macchina, una punto vecchio modello, e lo stesso ragazzo (forse minorenne) assecondato dai familiari. Agli abitanti del posto è poco chiaro come i malfattori siano ancora a piede libero, permettendogli di continuare nelle loro imprese e rendendo i cittadini impotenti davanti ai furti subiti.