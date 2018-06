Fuori il nuovo singolo di Ras Tewelde - There is a Way

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Link Video https://www.youtube.com/watch?v=878FPUuHlcA Dopo - After The Rain - presentata in anteprima su Tgcom24, arriva il secondo singolo del professore del Reggae . Le immagini fortemente emozionali rispecchiano alla perfezione il testo della nuova canzone scritta da Ras Tewelde e prodotta dalla Jamrock Records. “There is a Way “ è il nuovo singolo che farà parte del nuovo album di Ras Tewelde, completamente suonato ed arrangiato da Davide di Lecce, David Assuntino, Robbie Dread e Pietro di Domizio , con un sound ancora più personale e maturo dall’ultimo lavoro di Ras Tewelde. . Il video è girato tra Castelvolturno e Pozzuoli, due location selezionate con cura grazie alla aiuto sul campo dei fratelli di Reggae Revolution.it La prima parte presso il Centro Fernandes punto di riferimento nella provincia di Caserta, dove c'è la più ampia concentrazione di migranti, la seconda, presso le Monachelle di Arco Felice, area destinata ai cittadini, lasciata nel totale abbandono per decenni e riportata all'antico splendore dalla comunità locale e diverse associazioni. La vita offre sempre una possibilità ed una strada per non cadere nell'illegalità, ed è questo il senso della nuova canzone, ma attenzione, bisogna crederci sempre e costantemente. Il video, racconta di un sogno, di una giovane ragazza di colore, quello di diventare cantante e nonostante venga schernita e presa in giro, dagli amici più grandi, alla fine la costanza viene premiata e riesce a salire sul palco per la prima volta. Questo è il messaggio del Rasta italiano Ras Tewelde, per le nuove generazioni : “ Non sentitevi smarriti dinnanzi alle difficoltà, quando tutto sembra andare male, se c'è la volontà, la passione, qualunque sogno si può realizzare basta seguire la giusta strada “ Un ringraziamento speciale alle due giovani interpreti: Genny Kanayor e Naomi Oduah. A tutta la Family di Reggae Revolution, al Centro Fernandes in Castel Volturno ed al Comitato delle Monachelle di Arco Felice. Ras Tewelde - There is a Way Produced by Jamrock Records (http://www.jamrockrecords.com) Music: Davide Di Lecce (bass) Robbie Dread (drums) David Assuntino (synth /keyboards) Pietro di domizio (Guitar) Cori: Julia Samms Mixed & Mastered @ Jamrock Records Fb Ras Tewelde www.facebook.com/rastewelde/ Fb Jamrock Records www.facebook.com/jamrock.laquila/ Instagram Ras Tewelde www.instagram.com/rastewelde/ Instagram Jamrock Records www.instagram.com/jamrockrecords_creativelab/